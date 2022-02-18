Beyoğlu'ndan 3 kişiyi yaralayan pitbullun sahibi "silahla yaralama" suçundan tutuklandı!

KÖPEĞİN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Yıldırım sorgusunda, köpeğin kendisine ait olmadığını iddia etti. Yıldırım savunmasında, "İstanbul 5. Noterde kağıt işi yapmak için kamyonet aldım. 4 gündür noterde uğraşmaktayım. Bu suçla ilgim yoktur. Benim köpeğim vardı ancak aralık ayında mevzu oldu, köpeğime el koydular köpek polisleri. Cezaevine girdim çıktım bir daha köpeğimi görmedim. Olay yerinde değildim. Böyle bir şey yapmadım. Şikayetçileri yaralayan köpek bana ait değildir. Teşhis tutanağını da kabul etmiyorum. 6 Ocak'ta köpeğim belediyeye verilmiş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Borçla kamyonet aldım, param yanacak. Sokakta barınıyordum, kendime ev tuttum, yeni yeni kendime yaşam kuruyorum, şikayetçiler beni nasıl teşhis etti bilmiyorum" dedi.