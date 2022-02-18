Beyoğlu'ndan 3 kişiyi yaralayan pitbullun sahibi "silahla yaralama" suçundan tutuklandı!

İstanbul Beyoğlu'nda, pitbullunu ağızlıksız gezdirdiği için uyarılması üzerine tartıştığı kişilerin üzerine salarak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sahibi Orhan Yıldırım, "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklandı.
TARTIŞTIĞI KİŞİLERİN ÜZERİNE KÖPEĞİ SALDI
Olay, 15 Şubat'ta saat 13.00 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. Sokak esnafı, pitbull ırkı köpeğini ağızlıksız gezdiren sahibini, tehlikeli olduğu gerekçesiyle uyardı. Bu nedenle esnaf ile köpeğin sahibi arasında tartışma çıktı.
Şüpheli Orhan Yıldırım, köpeğinin tasmasını gevşeterek Muzaffer Akçayır'ın üzerine saldı. Köpek, üzerine atladığı Akçayır'ı yere düşürdükten sonra ayağını ısırdı. Köpek, olay yerindeki Bilgin Elbay'ı da ısırdı. Sahibi köpeğiyle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Pitbull ırkı köpeğin esnafa saldırdığı anlar vatandaşların cep telefonuna ve güvenlik kamerasına yansıdı.
TEŞHİS ÜZERİNE YAKALANDI
Olay sonrasında yakalanarak gözaltına alınan pitbull köpeğin sahibi Orhan Yıldırım, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılığa çıkarılan şüpheli Yıldırım'ın ifadesi alındı.
Yıldırım olay yerinde olmadığını söylediyse de şikayetçiler Muzaffer Akçay ve Bilgin Elbay'ın şüpheliyi teşhis etmiş olmaları ve ayrıca tanığın şüphelinin kendisini yakalamak üzere gelen polislere de köpeğini salarak kaçtığını söylemesini dikkate alan savcı, bu savunmayı suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi.
SİLAHLI YARALAMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Savcılık, "şüphelinin vermiş olduğu komut sonrasında köpeğin harekete geçmiş olması ve köpeğin korkutucu gücünden faydalanılmış olmasını" dikkate alarak köpeği silahtan sayarak şüphelinin "Silahla basit yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etti.