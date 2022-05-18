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    Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a ‘İmar Kirliliğine Neden Olmak’ suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

    Futbolcu Arda Turan’ın Bayrampaşa’daki babaevinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Arda’nın annesi Yüksel Turan hakkında ‘İmar Kirliliğine Neden Olmak’ suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açtı.

    Atakan Irmak
    Arda’ya şok

    Galatasaraylı Arda Turan'ın büyüdüğü Bayrampaşa'daki babaevinde kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Bayrampaşa Belediye Başkanlığında görevli çalışanlar Arda Turan'ın ailesinin yaşadığı ikamette bir takım incelemelerde bulundu. 14 bin 25 parsellik taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde binanın çeşitli yerlerinin sonradan kaçak olarak yapıldığı belirlendi. 24 Ocak 2020 yılında düzenlenen Yapı Tatil tutanağında bodrum, zemin, 1, 2 ve 3'üncü kattan oluşan binanın iskanlığı olduğu ancak 2020 yılında binaya kaçak bağımsız çatı katı bölümü yapıldığı tespit edildi. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı, durumu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. incelemeler sonunda Bayrampaşa ilçesinde bulunan futbolcu Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a kayıtlı bulunan binada kaçak yapılaşmaya gidildiği anlatıldı. İncelemede binanın çatı arası piyesinin ölçülerinin yeni tarihli olarak değiştirilerek kaçak kata dönüştürüldüğü belirlendi. 5 yıla kadar hapsi istenen anne Turan İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme yapılan yargılamada söz konusu kaçak yapılaşmanın yerinde incelenerek keşifte bulunulmasına karar verdi.

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    Haberler Yaşam Arda Turan'ın annesi Yüksel Turan'a ‘İmar Kirliliğine Neden Olmak’ suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı
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