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    • Yaşam
    • 18.05.2022 00:34
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    • 18.05.2022 00:34
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    Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde akşam saatlerinde un indirmek için park edilen bir kamyonun freni boşaldı. Kamyonun hız kazanmasıyla beraber 9 aracı biçti.

    DHA
    Freni boşalan kamyon 9 aracı biçti

    Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti.

    Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Feci kazada yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.

        Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibinin freni boşalan kamyonun gelişini gördüğü ve aracına binmeye çalışarak kurtarmak istedi. Ama süratli gelen kamyon aracını biçtiği görüldü.
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