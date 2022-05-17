Bursa'da freni boşalan kamyon 9 aracı biçti

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi.