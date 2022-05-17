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    • Yaşam
    • 17.05.2022 23:25
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    • 17.05.2022 23:25
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    Mersin'de facianın eşiğinden dönüldü: Polis arkadaşını vuran kız intihara kalkıştı

    Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen bir olay yürekleri ağza getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında sebebi bilinmeyen bir kavga yaşandı. Kavga sonrası Ebru K. erkek arkadaşını yaraladı. Olayın ardından genç kız intihara kalkıştı.

    İHA
    Polis arkadaşını vuran kız intihara kalkıştı

    Mersin'de tartıştığı trafik polisi arkadaşını kendi silahı ile vurarak yaralayan genç kız, aynı tabanca ile intihara teşebbüs ederek ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'ta meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Fırat G. ile kız arkadaşı Ebru K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Çıkan tartışma sırasında polis memurunun silahını bir şekilde ele geçiren Ebru K., rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri polis memurunun elini parçalayıp kafasına isabet etti. Ebru K., daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihara teşebbüs etti.

    Bulundukları sitenin 10. katında meydana gelen olayda, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her 2 yaralı da ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, Ebru K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Yaşam Mersin'de facianın eşiğinden dönüldü: Polis arkadaşını vuran kız intihara kalkıştı
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