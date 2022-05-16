Türkiye bu olayı konuşmuştu! Sedanur Şen davasında mahkemeden flaş karar

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN 12 YIL 6 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdar Yazıcı'yı "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanan Serdar Yazıcı'nın suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Heyet, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devam etmesine de hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen'in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyordu.



İddianamede sanık Serdar Yazıcı'nın uyuşturucu tedavisi gören Sedanur Şen'e uyuşturucu temin ederek ölümüne neden olduğu öne sürülüyordu.

İddianamede Serdar Yazıcı'nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan toplamda 12 yıl 8 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.