Maltepe'de Seda Nur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili dava başladı: Uyuşturucu içmeyi kendisi istedi

Maltepe'de Seda Nur Şen'in (24) otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada şüpheli Serdar Yazıcı (32) hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan da 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi bugün gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Yazıcı, cezaevinden getirilirken müştekiler İbrahim Şen ile Sevinç Şen ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.
"1-2 HAFTADIR TANIŞIYORDUK"
Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Yazıcı, 'İfadelerim dışında söyleyecek bir şeyim yok. Maktulle yaklaşık 2 haftadır tanışıyorduk. Olay yerindeki bütün uyuşturucular bana ait değildi, biri benim maktulündü. Ben uyuşturucu tedavisi olduğunu bilmiyordum. Ayrıca hastaneye götürdüğümde ayağında bandaj vardı, hastaneye ayağı için gittiğini söyledi. Biz bir arkadaşım sayesinde tanıştık. 1 hafta telefonla görüşüp sonrasında buluştuk' dedi.