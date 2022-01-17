Maltepe'de Seda Nur Şen'in şüpheli ölümüyle ilgili dava başladı: Uyuşturucu içmeyi kendisi istedi

"AİLESİYLE ARASI ÇOK BOZUKTU"

Mahkeme başkanının tanık Tekgül Y.'ye sanığın tuvaleti kullandığında sifon sesi duyup duymadığını sormasını üzerine ise tanık, 'Sifon sesi duydum' şeklinde cevap verdi. Duruşmada maktulün arkadaşı olan tanık Eda D. ise 'Olayın oluş şekline ilişkin bilgim yok ama maktulle 1 buçuk yıllık bir arkadaşlığımız vardı. Uyuşturucu kullandığını biliyordum. Tedavi gördüğünü bilmiyordum ama birkaç kez hastaneye yatırıldığını söylemişti. Ailesiyle arasının kötü olduğunu, babasının kendisini boğmak istediğini, evden kaçmak istediğini söylüyordu. Ben de gelip bende kalmasını söyledim. Sonrasında bana başka yerde kaldığını söyledi. Maktulle mesajlaşırdık. Bir keresinde evden kaçıp Balıkesir'e gittiğini de biliyorum' dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık avukatı duruşmada , 'Maktul olay günü 2 kez sanığın yanından ayrılmıştır. O süre zarfında kimlerle ne yaptığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz. Biz bu kişilere ulaşılmasını talep ediyoruz' diyerek sanığın beraatini talep etti. Duruşma sonu mahkeme ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.