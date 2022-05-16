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    • Yaşam
    • 16.05.2022 17:19
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    • 16.05.2022 17:27
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    Pınar Gültekin davasında son dakika! Avcı kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

    Son dakika haberi... Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

    Avcı kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

    Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılandığı davanın 12'inci duruşmasında savcı esas ilişkin mütalaasını verdi.

    Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti.

    Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini gizlemek ve yok suçundan ise 2 yıldan 5 yıla kadar haisle cezalandırılmaları talep edildi.



    Duruşma 20 Haziran'a ertelendi.

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    Haberler Yaşam Pınar Gültekin davasında son dakika! Avcı kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu
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