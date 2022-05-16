Pınar Gültekin davasında son dakika! Avcı kardeşler hakkında istenen ceza belli oldu

Savcı mütalaasında, Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmekten, kardeşi Mertcan Avcı'nın da canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep etti.