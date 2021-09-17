Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.09.2021 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 16:25
    ABONE OL

    İstanbul Maltepe'deki bir otelde ölü bulunan Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul Maltepe’de bir otel odasında cansız bedeni bulunan Sedanur Şen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.

    Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı.

    Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor. Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti.

    Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.

    Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı

        Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor.

        OLAYIN GEÇMİŞİ
        Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin çalışanı T.Y., Serdar Y.'nin (32) elinde çantasıyla odasından çıkarak kız arkadaşının uyanmadığını ve vücudunun morardığını söylemesi üzerine 112 ve 155'e haber vermiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen'in hayatını kaybettiği belirlemişti.

        "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan ve Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı öğrenilen Serdar Y., olayın ardından gözaltına alınmıştı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Serdar Y. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
            Sedanur Şen’in son görüntüleri ortaya çıktı
            Haberler Güncel İstanbul Maltepe'deki bir otelde ölü bulunan Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı
                SON DAKİKA