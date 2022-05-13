Çatalca'da korkutan kaza! Tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü araçta sıkıştı

KUYRUĞU OLDUĞU SÜRECE BİZDE ÖLÜMLÜ KAZALAR BİTMEZ

TIR'a arkadan çarpan otobüsten fırlayan bagaj kapağının çarptığı otomobilde bulunan Alaattin Sügür yaşananları anlattı. Sügür, "Eşim aracı kullanıyordu. Ben sağ tarafta oturuyordum. Çatalca'dan beri beraber geliyorduk. Önümüzde gidiyordu, az da süratli değildi. Bizim en büyük derdimiz gümrük araçlarının burada sıralanması. Otobüs hiç frene basmadan TIR'a arkadan vurdu. O sırada otobüsün kapısı bizim araca çarptı. Camdan neredeyse aracın içine girecek şekilde çarptı. Allah'tan kaportada sorun oldu. Şoför arkadaş sıkışık vaziyetteydi. İlk gelen itfaiyeydi. Sonra ambulans ve jandarma ve polis ekipleri geldi. Uzun süreçte çalışıldı. Bir saati geçkin bir süre çalıştılar. Bilinci yerindeydi. Şoför o şekilde çıkarıldı. Biz tek bir şey istiyoruz. Ben de Çatalcalıyım gümrük kuyruğu, TIR kuyruğu olmamalı. TIR kuyruğu olduğu sürece bizde ölümlü kazalar bitmez" dedi.