Çatalca'da korkutan kaza! Tıra arkadan çarpan otobüsün sürücüsü araçta sıkıştı

Çatalca'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsün bagaj kapağı aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri, Büyükçekmece istikametinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı'nda personel taşımacılığı yapan Alaattin Çakı'nın kullandığı 34 LCZ 326 plakalı otobüs, gişeleri geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Gümrük sırası bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 ABU 870 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE DİREKSİYONDA SIKIŞTI
Otobüs sürücüsü Alaattin Çakı, çarpmanın etkisiyle direksiyonda sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, sıkışan otobüs sürücüsü itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Otobüsün boş olması ise büyük bir faciayı engelledi.