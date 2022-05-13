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    • Yaşam
    • 14.05.2022 05:01
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    • 14.05.2022 05:01
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    Kocaeli'de emniyet hırsızlara göz açtırmıyor! 2 kişi tutuklandı

    Kocaeli'de emniyet güçleri ev ve araçlara yönelik yapılan hırsızlık ihbarına karşı harekete geçti. Çalışmalarını sürdüren polisler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alan kişiler tutuklandı.

    AA
    Kocaeli’de emniyet hırsızlara göz açtırmıyor

    Kocaeli'de, ev ve araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 5-7 Nisan'da Kartepe ve Çayırova ilçelerinde otodan hırsızlık, yağma ve gasp olaylarında 20 bin avroluk 81 adet çek, 3 bin lira ve bir tabancanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler, çalışmalarının ardından, 3 ilde de araçlardan toplam 242 bin lira çaldığını tespit ettiği Ü.M'yi Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Çayırova ilçesinde de bir evden 200 bin lira değerinde ev eşyası ile inşaat malzemelerini çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli H.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de emniyet hırsızlara göz açtırmıyor! 2 kişi tutuklandı
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