Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu





DAĞCILIK VE TIRMANMA SPORU YAPIYORDU

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan ve üniversitenin Dağcılık Kulübü'nde olduğu öğrenilen Ömer Pural'ın dağcılık ve tırmanma sporu yaptığı öğrenildi. Ayrıca gencin yaklaşık 5 ay önce sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Gençten geriye ise kayalıklarda tırmanış yaptığı görüntüleri kaldı.