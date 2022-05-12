Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim S. ve ailesiyle eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşları arasında yol verme meselesinden dolayı kavga çıkmıştı. Mermilerin havada uçuştuğu olay sonrası Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezer Öztürk Hopa'da bir kamyonetin arkasında yakalanırken hakkında da 37 yıl 5 aya kadar hapis ceza istemiyle dava açılmıştı.

"BENİM BİR KİMLİĞİM VAR"

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden getirilirken, sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Sezer Öztürk, "Ben tahrik edilmedim, saldırıya uğradım. Bana saldıran 1-2 kişi değildi. Karşımda 1-2 insan yoktu ki. Silahım arabadaydı. Kimseyi öldürmek istemedim. Benim bir geçmişim, kimliğim var. Ben bir sporcuyum" şeklinde kendini savundu.

AİLESİNİ KORUDUĞUNU SAVUNDU

Savunmasının devamında sanık Öztürk, "Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesi… Ben sadece kendimi korudum. Çoluğumun, çocuğumun, eşimin yanında bana küfür ettiler. Beni kimse tahrik etmedi, bana saldırdılar, öldürmeye çalıştılar. Bugün vereceğiniz karar sadece benim değil, eşimin, bakmakla yükümlü olduğum çocuklarımın da hayatını etkileyecek pozisyonda" şeklinde konuştu.

"KEYFİ OLARAK YOLUMUZU KAPATTILAR"

Duruşmada tutuklu sanık Ömer Genç ise, "Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Keyfi olarak yol kapatıyorlar. Arabanın etrafını çevirdiler, kapıyı açmaya çalıştılar, saldırmaya başladılar. Kurtulmak için bıçağı açtım, rastgele salladım. Tanımıyoruz, etmiyoruz, niye bize saldırdılar? Sadece yol istedik. Benim bunu yapma sebebim; kendimi korumak, aileni korumak, Sezer beyi ve ailesini korumak. Öldürme kastımız yoktu" dedi.



SON SÖZÜNDE "PİŞMANIM" DEDİ

Sanık avukatı "Müvekkilim kaçmaya dahi fırsat bulamamıştır. Taşlarla, sopalarla saldırıya uğramıştır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" ifadelerini kullanırken son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok pişmanım" dedi.

14 YIL 7 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ü 'Haksız tahrik altında kasten öldürme', 'Olası kastla yaralama', '6136 sayılı konuna muhalefet' suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırırken şoförü Ömer Genç'e ise 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Silahla yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma' ve kalabalıkta 'Silahla ateş etme' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Öztürk'e kalabalıkta 'Silahla tehdit' suçundan ise beraat verdi.

