Eski futbolcu Sezer Öztürk cinayete karışıp kamyon kasasında yakalanmıştı! 24 yıla kadar hapis gelebilir
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadığı futbolla adından çokca söz ettiren ve yıldız adayı olarak görülen Sezer Öztürk'ün başı bir cinayet olayı ile derde girdi. Sancaktepe'de bir kavga sonrasında aracından ateş eden Öztürk, 24 yaşındaki bir kişinin ölümüne neden oldu. Verilen savcılık mütalaasında, ünlü futbolcunun 23 yıl 9 ay hapsi istenirken mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Öztürk, konuşmak istemediğini belirtti.
Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde Halil İbrahim S. (24), babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra kayıplara karışan Sezer Öztürk hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası firari futbolcu, Artvin Hopa'da bir kamyonetin arkasında yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklanmıştı. Ünlü futbolcuya 37 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
ASIL MAĞDUR BEN VE ÇOCUĞUMDUR
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada maktul Halil İbrahim S.'nin eşi Bahar S. sonuna kadar şikayetçi olduğunu söylerek "Asıl mağdur ben ve çocuğumdur. Eğer o gün bu şahıslar eşime rastlamasaydı eve gelip bizi öldüreceklerdi. Benim çocuğum geceleri yorganın altında sayıklıyor" şeklinde konuştu. Müşteki Bahar S.'nin avukatı da sanıkların maktulü öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.
SEZER ÖZTÜRK'ÜN MAKTULÜN ARKA TARAFINDAN ATEŞ AÇTIĞI AKTARILDI
Duruşmada verilen savcılık mütalaasında, olay günü Suriye uyruklu kişilerin adres sormasıyla maktulün aracını durdurup yol tarif ettiği, bu esnada aracıyla gelen Sezer Öztürk ve maktul arasında yol verme konusundan tartışma çıktığı, ardından sanık Ömer Genç'in havaya ateş açtığı, ardından mağdurları bıçakla yaraladığı, ardından Sezer Öztürk'ün bijon anahtarını kamyonete doğru savurduğu, ve müşteki Metin A.'nın bu nedenle yaralandığı, ardından evlerine giden sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in yeniden evden çıkınca karşı tarafla karşılaştığı ve Sezer Öztürk'ün maktulün arka tarafından hedef gözeterek ateş açtığı aktarıldı.
'SİLAHLA TEHDİT' SUÇUNDAN BERAAT İSTENDİ
Mütalaada, sanık Ömer Genç'in Duran G.'ye yönelik eylemine ilişkin delil tespit edilemediğinden beraat etmesi, sanık Sezer Öztürk'ün Metin A.'ya yönelik 'Mala zarar verme' suçundan yargılanması yapılmasına rağmen Metin A.'nın şikayetçi olmaması sonucu düşme kararı verilmesi, sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç'in 'Silahla tehdit' suçundan beraat etmeleri talep edilirken çeşitli suçlardan ise cezalandırılmaları talep edildi.
SEZER ÖZTÜRK'ÜN 24 YIL HAPSİ İSTENDİ
Aynı zamanda mütalaada tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.