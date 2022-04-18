Eski futbolcu Sezer Öztürk cinayete karışıp kamyon kasasında yakalanmıştı! 24 yıla kadar hapis gelebilir

ASIL MAĞDUR BEN VE ÇOCUĞUMDUR

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç SEGBİS sistemiyle bağlanırken müştekiler ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada maktul Halil İbrahim S.'nin eşi Bahar S. sonuna kadar şikayetçi olduğunu söylerek "Asıl mağdur ben ve çocuğumdur. Eğer o gün bu şahıslar eşime rastlamasaydı eve gelip bizi öldüreceklerdi. Benim çocuğum geceleri yorganın altında sayıklıyor" şeklinde konuştu. Müşteki Bahar S.'nin avukatı da sanıkların maktulü öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.