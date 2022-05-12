Gaziantep'te miras nedeniyle kuzenini öldüren doktorun yakalanma anı kamerada





Silah seslerini duyan trafik polisleri de olay yerine geldi. Ekipler, bu sırada gömleğinin bir kolunun yırtıldığı görülen ve elinde tabanca olan Dr. Çelik'in binadan çıktığını fark etti. Polisin uyarısı ile silahını yere bırakan Dr. Çelik, gönderilen takviye ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda kendisini savunduğunu belirten Dr. Bekir Çelik, "Kuzenlerim ile aramızda uzun süredir devam eden miras anlaşmazlığı vardı. Bu nedenle muayenehaneme geldiler ve konuşmaya başladık. Bir süre sonra bana saldırıp, vurmaya başladılar. Daha sonra ellerinde bıçak ve satırlarla bana yönelince, kendimi korumak için ateş açtım. Kimseyi vurmak, yaralamak veya öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece kendimi korumak için tabancamı ateşledim" dedi.