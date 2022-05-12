4 çocuğunun öz amcası ve eniştesinde olduğu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı

Temizlik görevlisi, seneler sonra 4 çocuğundan ikisinin kendisinden olmadığını öğrendi. Şoka girdi! Şaşkına çeviren olay İstanbul'da meydana geldi. Temizlik işçisi F.D. (44) ile A.D. (36) 2003'te evlendi. Çiftin, 4 çocukları dünyaya geldi. Ancak F.D, 6 ve 13 yaşındaki iki çocuğunun kendisinden olmadığına dair dedikodulara çok sinirlendi. Durumu eşine sorduğunda şok geçirdi! Çünkü kız çocuğunun eniştesinden, oğlunun ise amcasından olduğunu öğrendi. Hemen aile mahkemesine gitti. Soy bağının reddi davası açarak DNA testi yapılmasını istedi. Çocuklarının kendisinden olmadığını bir kez de mahkeme kararıyla öğrenen F.D., eşinden boşanmaya karar verdi. Mahkeme, çiftin 'zina' nedeniyleboşanmasına hükmetti.