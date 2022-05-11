Geri sayım! Rize-Artvin Havalimanı’nda test uçağı piste indi

Rize - Artvin Havalimanı için geri sayım başladı. Havalimanının açılışı 14 Mayıs'ta yapılacak.
İLK TEST UÇAĞI İNİŞ YAPTI
Türkiye'nin denize dolgu 2'nci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'na test uçağının ilk inişi, başarıyla gerçekleştirildi.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı.
Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 5 yılda sona gelindi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE ALİYEV AÇILIŞI YAPACAK
Havalimanında uçuş kontrol uçağı ile 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistte seyrüsefer cihazlarının devreye alınması için başlatılan test uçuşları sürüyor.