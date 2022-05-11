Giresun'da toplu sünnet şöleninde "yanlış sünnet" iddiası! Aileler hastanelere koştu





Olayla ilgili bilgi veren CHP'li Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, "Sosyal belediyecilik anlamında toplumsal hizmet amacıyla belediyemize gelen talepler üzerine toplu sünnet yapmak istedik. Bir doktor arkadaşımızın tavsiyesiyle özel bir klinikte pratisyen doktor ile irtibata geçtik. Yaptığımız protokoller sonucu toplu sünneti gerçekleştirdik. Belediyemize 45 çocuk müracaat etmişti, bunlar içerisinde 10 yaşında dahi olanlar vardı. Bu çocuklarımızdan birkaç tanesi cerrahi müdahale gerektiği için sünnet töreninde sünnet edilmedi. Sünneti gerçekleştirilen 31 çocuktan 6 tanesinin ailesi belediyemize müracaat etti. Sünneti gerçekleştiren doktor il dışında olduğu için başka hastanelere yönlendirdik. Belediye olarak bütün ailelerimizin masraflarını karşılayarak gereken tedavileri için destek oluyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz" dedi.



AİLELER ENDİŞELİ

Çocuğunun yanlış sünnet edildiğinin iddia eden Emine K., "Belediyemizin duyurusu üzerine toplu sünnet için ben de müracaat ettim. Çocuğumu sünnet ettirdikten birkaç gün sonra sünnetinde farklılıklar görünce doktoru aradım. Beni özel bir hastaneye yönlendirdiler. Benim gibi birçok aile var. Bazı ailelerin çocukları yanlış sünnet edilmiş" diye konuştu.