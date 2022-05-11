Denizli'de otelde asitli dehşet! Görevliler odaya koştu! Kayınvalidesini öldürmüştü sevgilisini asitle yaktı

Denizli'de 2005 yılında kayınvalidesini öldüren şahıs, kendisinden ayrılmak isteyen Özbek sevgisini, üzerine asit dökerek ağır yaraladı. Talihsiz kadının yaşama tutunmaya çalıştığı olayda sevgilisinin arkadaşını yaralayan ve kendi gözünü de kaybeden şüpheli, yurt dışına çıkmaya çalışırken gizlendiği metruk evde JASAT tarafından yakalandı.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Pamukkale ilçesinin termal sularıyla ünlü Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Ö.G. (44), bölgedeki bir eğlence mekanında çalışan Özbekistan uyruklu S.K. (27) ile gönül ilişkisi kurdu. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisiyle telefonla tartışan Ö.G., önceki gün sabah saatlerinde içerisinde bir kutu asit bulunan poşetle S. K.'nın konakladığı otele geldi.
İKNA EDEMEYİNCE RESEPSİYONA BIRAKTIĞI ASİDİ ALDI
Elindeki poşeti resepsiyondaki görevliye bırakan Ö.G., odasına çıkıp görüştüğü kız arkadaşının verdiği olumsuz cevap üzerine aşağıya gidip emanet bıraktığı poşeti aldı. Büyük bir öfkeyle tekrar odaya dönen Ö.G., kutuyu açıp içerisindeki asidi S.K.'nın üzerine boşalttı. Saldırı sırasında odada bulunan S.K.'nın Kırgızistan uyruklu kız arkadaşı S. H. (23) da yaralanırken, yaşanan arbedede kendi üzerine de asit dökülen Ö.G. sağ gözünü kaybetti.