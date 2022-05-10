Rambo Okan yine gözaltına alındı! Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesti, intihar girişiminde bulundu





BAYRAĞIN BİR KISMINI KESTİ, İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrak, plakası henüz belirlenemeyen araç ile saat 22.00 sıralarında gelen "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler tarafından indirilmek istendi. Elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kestiği ve ardından intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Okan Güler, polisler tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.