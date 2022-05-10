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    • Yaşam
    • 10.05.2022 23:49
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    • 10.05.2022 23:49
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    15 yıldır teşhis konulamadı! Hayatı kabusa döndü

    Batman’da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

    15 yıldır teşhis konulamadı! Hayatı kabusa döndü

    Batman'da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü.

    Tiryaki, "Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim" diye konuştu.


    Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.
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    Haberler Yaşam 15 yıldır teşhis konulamadı! Hayatı kabusa döndü
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