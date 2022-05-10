15 yıldır teşhis konulamadı! Hayatı kabusa döndü

Tiryaki, "Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim" diye konuştu.