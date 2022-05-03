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    • Yaşam
    • 03.05.2022 19:03
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    • 03.05.2022 19:15
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı

    Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı indirmeye çalışan Fenerbahçe taraftarı "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

    Rambo Okan gözaltına alındı!

    Spor Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

    Saat 11.20 sıralarında Trabzonspor bayrağının iplerinin bir kişinin kesmeye çalışmasına ait görüntülerin inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

    RAMBO OKAN YAKALANDI
    Olayın şüphelisi olan 'Rambo Okan' lakaplı, Okan Güler aynı gün Küçükçekmece ilçesinde yapılan çalışma sonucu yakalandı.



    Yakalanan şüpheli köprüdeki olayı gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulduğunda, köprüde bayrak iplerini kendisinin kestiğini beyan etti.
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        Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
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