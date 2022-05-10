Kalaşnikofla cinayet işleyeceklerdi!

Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipleri, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu.