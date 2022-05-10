Emniyet'ten Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketiyle ilgili çarpıcı rapor! Nedenleri tek tek sıralandı! Felaketin öncesi ve sonrası





"TOMRUKLAR YIKIMA NEDEN OLDU"

Raporda, şifahen alınan bilgilere göre ise selin Bozkurt'un bulunduğu vadide ilçenin güney istikametinde Ezine Çayı'na yakın kurulan tomruk deposunu da yerle bir ettiği, selin önüne kattığı tomrukların Ezine Çayı üzerindeki köprülerin tıkanmasına neden olduğu, bu durum selin şiddetini arttırdığı, tıkanan köprüde biriken sel sularının, çaydan taşarak ilçe merkezi istikametine doğru aktığı ve ayrıca binalara çarpan tomrukların yıkıma neden olduğu öğrenildiği belirtildi.



KÖPRÜLERİN TIKANMASI TAŞMASINA SEBEP OLMUŞ

Ezine Çayı üzerinde bulunan köprülerin kemerli yapı yerine düz bir yapıda inşa edilmesi, felaketin etkisini arttıran bir diğer etken olduğu, sel sırasında demirden yapılan yaya üst geçidinin çökmesi sebebiyle arkasındaki tomruklarla birlikte önündeki beton köprünün tıkanmasına sebep olduğu, tomrukların birikmesi ve suyun geçişinin engellenmesiyle birlikte biriken sel sularının taşarak ilçe istikameti doğrusunda yayıldığı ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN