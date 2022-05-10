Emniyet'ten Kastamonu Bozkurt'taki sel felaketiyle ilgili çarpıcı rapor! Nedenleri tek tek sıralandı! Felaketin öncesi ve sonrası

Türkiye'nin tarihindeki en büyük sel felaketlerinden birinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi tarafından yapılan çalışmaların ardından hazırlanan raporda, aşırı yağış, tomrukların köprüleri tıkaması, dere yatağına binaların yapılması ve köprülerin yanlış inşa edilmesinin sele sebep olduğu belirtildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 65 kişinin yaşamını yitirdi, 8 kişi kayboldu, onlarca binanın zarar gördü. Türkiye'nin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 3 ay boyunca çalışma yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ), sel bölgesinin adeta röntgenini çekti. Sel bölgesinde kimliklendirme ve afetin boyutu ile ilgili çalışmalar yapan AKİ tarafından selin sebeplerinin belirlenmesi için rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda selin sebepleri ve büyüklüğü ortaya konuldu. Alanında uzman 25 kişilik ekip ise Bozkurt'u, selden öncesi ve sonrası şeklinde fotoğrafladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimleri, tarafından hazırlanan rapora göre selin sebepleri ise şu şekilde sıralandı:
"METRE KAREYE 453 KİLOGRAMA VARAN YAĞIŞ DÜŞTÜ"
11 Ağustos'taki selden önce üç gün boyunca bölgede yaşanan yoğun yağış felaketin başlamasına neden olduğu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 10 Ağustos'tan itibaren Bozkurt'ta metre kareye 161 kilogram yağış düştüğü bildirilmiştir. Bozkurt'u çevreleyen dağlardaki köylere ise metre kareye 453 kilograma varan yağış miktarından dolayı Bozkurt'un bulunduğu Küre Dağları'nın vadilerinden akan yağmur sularının Ezine Çayı'na ulaşarak debisini yükselttiği öğrenildi.