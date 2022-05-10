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    • Yaşam
    • 10.05.2022 16:47
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    • 10.05.2022 16:47
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    Gaziantep'te miras kavgası! Doktor tartıştığı kuzenini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

    Gaziantep'te miras kavgası kanlı bitti. Dr. Bekir Çelik, miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni Alaattin Çelik'i tabancayla vurarak öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

    Doktor bu ne!

    Gaziantep'te miras kavgası kanlı bitti.

    Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

    DOKTOR SİLAHINI ÇEKTİ: 1 ÖLÜ 2 YARALI
    Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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