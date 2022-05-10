Gaziantep'te miras kavgası! Doktor tartıştığı kuzenini öldürüp, 2 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te miras kavgası kanlı bitti.



Olay, öğle saatlerinde İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde meydana geldi. Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bekir Çelik ile amcasının oğlu Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kişi iddiaya göre, miras paylaşımı meselesi nedeniyle tartıştı.

DOKTOR SİLAHINI ÇEKTİ: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Bu sırada Dr. Çelik, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dr. Bekir Çelik gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.