Başak Cengiz'in ailesi samuraylı cani Can Göktuğ Boz'un aldığı cezaya itiraz etti!

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Boz'un cezasına itiraz edildi.
"TASARLAMA VAR, ARTIRIM YAPILMALI"
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, kadınların sokakta yürüyebilme hakkında sahip olduğu vurgusuyla verdiği cezada 'tasarlayarak öldürme' suçundan hüküm kurmayınca Cengiz ailesi avukatlarıyla itiraz etti.
Can Göktuğ Boz'un sokakta bir kadın aradığı, görünmemek için saklandığı, bir müddet arkasından yürüdüğü şeklindeki ifadesi hatırlatılarak suçta 'tasarlama' olgusu oluştuğu kaydedildi. "Mahkeme ceza verirken suçta kullandığı bıçağın vahim niteliği nazara alınarak artırım yapılmalıydı. Adli para cezası da düşük belirlendi" denildi.