Başak Cengiz'in ailesi samuraylı cani Can Göktuğ Boz'un aldığı cezaya itiraz etti!

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile 9 Kasım 2021 günü Ataşehir'de vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 5 yıl hapis ve bin lira adli para cezasına çarptırılan Boz'un cezasına itiraz edildi.