RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden ve kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Başak Cengiz'in ailesi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk bayram öncesinde kızlarını, çiçeklerle donattıkları mezarı başında andı. Anne Beyhan Cengiz "Biliyoruz Başak geri gelmeyecek ama Başak gibi başka güllerin kırılmaması için acımızın ilk gününden itibaren mücadele ettik. Dileğim, bir daha Başak gibi güllerin, çınarların kanı yere dökülmesin. Artık tek isteğim bu" dedi.

AA
01.05.2022 14:38 - Son Güncelleme: 01.05.2022 15:11
Başak Cengiz’in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü esnada samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, evlatlarından ayrı geçirdikleri ilk bayramın derin acısını yaşıyor.

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Başak Cengiz’in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüdüğü esnada, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz, geride gözü yaşlı ailesini, düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını ve sevenlerini bıraktı.

Başak Cengiz’in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

Bu olay sonrası kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Cengiz'in ismi şu an Türkiye'nin dört bir yanında birçok alanda yaşatılıyor.

Başak Cengiz’in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

Genç kadını samuray kılıcıyla öldüren sanık Can Göktuğ Boz ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Başak Cengiz’in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı

Kızlarının katilinin en ağır cezayı almasıyla bir nebze rahatlayan ama acıları dinmeyen Cengiz ailesi, yakınları ve genç kadının nişanlısı Mahir Mızrak arife gününde Karşıyaka Mezarlığı'ndaydı.

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