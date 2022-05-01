Başak Cengiz'in ailesi en acı bayramı yaşıyor! Aile mezara koştu: Annenin acı feryadı
İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını kaybeden ve kadın cinayetlerinin simge isimlerinden biri haline gelen Başak Cengiz'in ailesi, evlatları olmadan geçirecekleri ilk bayram öncesinde kızlarını, çiçeklerle donattıkları mezarı başında andı. Anne Beyhan Cengiz "Biliyoruz Başak geri gelmeyecek ama Başak gibi başka güllerin kırılmaması için acımızın ilk gününden itibaren mücadele ettik. Dileğim, bir daha Başak gibi güllerin, çınarların kanı yere dökülmesin. Artık tek isteğim bu" dedi.
01.05.2022 14:38 - Son Güncelleme: 01.05.2022 15:11
İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü esnada samuray kılıcı ile öldürülen mimar Başak Cengiz'in ailesi, evlatlarından ayrı geçirdikleri ilk bayramın derin acısını yaşıyor.
Ataşehir'de 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüdüğü esnada, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğrayarak yaşamını kaybeden 28 yaşındaki Başak Cengiz, geride gözü yaşlı ailesini, düğün hazırlıkları yaptığı nişanlısını ve sevenlerini bıraktı.