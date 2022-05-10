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    • Yaşam
    • 10.05.2022 08:57
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    • 10.05.2022 09:00
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    İki kardeşi ayıran kaza! Alkollü sürücü ağaca çarptı

    Son dakika haberleri... Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı panelvan minibüs, ağaca çarptı. Kazada sürücü olan ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti.

    İki kardeşi ayıran kaza!

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün yaptığı kazada sürücü ağabey yaralanırken, kardeşi hayatını kaybetti.

    Kaza, gece yarısı Çobançeşme Mahallesi'ndeki Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak üzerinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Havuzlar Mahallesi istikametinden Bülent Ecevit Bulvarı istikametine seyreden C.H. idaresindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

    Kaza sonrası hurdaya dönen araçta, sürücü C.H. ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Hoşgeçin (22) yaralandı.

    KARDEŞİ KURTARILAMADI
    Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cenk Hoşgeçin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Sürücü C.H.'nin yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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