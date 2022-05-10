Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.05.2022 11:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.05.2022 11:50
    ABONE OL

    Beyoğlu'nda 'telefon' kavgası: Kalbinden bıçaklandı

    İstanbul Beyoğlu'nda 'telefon' tartışması sonrası Serkan Civelek isimli kişi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Beyoğlu’nda 28 yaşındaki bir genç yolda karşılaştığı sahsın cep telefonunu elinden alınca, çıkan kavgada şahsın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da kalbinden bıçaklandı. Olau sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

    DHA
    Telefon kavgasında kalbinden bıçaklandı

    Beyoğlu'nda yolda karşılaştığı bir kişinin cep telefonunu almaya çalışan Serkan Civelek'i (28), dövdükten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Hüseyinağa Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, arkadaşları Tuncay Bektaş ve İbrahim Bozdağ ile buluşan Faruk Aküzüm, yolda yürürken Serkan Civelek ile karşılaştı.

    KALBİNDEN BIÇAKLANDI
    Civelek, Aküzüm'ün elindeki cep telefonu almaya çalışınca, Bozdağ ve Bektaş, Civelek'e saldırdı. Kısa sürede büyüyen kavgada Civelek kalbinden bıçaklandı. Şüpheliler Bektaş ve Bozdağ olay yerinden kaçarken, Aküzüm ise yaralının yanında bekledi.

    KAÇAN ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI
    İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Civelek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Faruk Aküzüm, polise verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla yürürken Civelek'in karşılarına çıktığını, telefonunu almaya çalıştığını, kavganın böyle başladığını ve bıçağı kimin çektiğini görmediğini söyledi.

    Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda kaçan şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

    Kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Civelek'in şüphelilerle karşılaştığı ve şüphelilerden birinin bıçak çektiği görülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    0.89 ve 0.99 faizli konut kredisinde kim ne kadar öder?
    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda 'telefon' kavgası: Kalbinden bıçaklandı
        SON DAKİKA