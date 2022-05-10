2016'da ahırları yanan Eric Reed son kalan parasıyıla aldığı Rich Strike ile Kentucky yarışında zafere koştu

At eğitmeni Eric R. Reed, 2016 yılında kabusu yaşadı. Ahırları yandı, 3'ü çok özel olan 23 yarış atı telef oldu. Eşi ile günlerce ağladı. Artık at görmek istemiyordu. Yıllarca içine kapanık bir hayat yaşadı. Geçen sonbaharda, 20 bin dolara yarış atı almaya karar verdi. Calumet Çiftliği'ne gitti. Parasının yeteceği tek bir at vardı. O da ahırda bekliyordu. Gitti ve Rich Strike'a hayran kaldı.
800 KM'DEN GELDİ
Parasını ödedi ve jokey arkadaşı Jokey Sonny Leon'u aradı. Eric R. Reed, "Rich Strike adında bir at aldım. Belki bugün için rüya ama içimde bir his var ve Kentucky bizim olacak" dedi. Büyük heyecan yaşayan Jokey Sonny Leon, hemen atı görmek için 800 kilometre yol yaptı. Sonny Leon ile Rich Strike, arika bir ikili oldu. Bazı yarışlarda atın yaşadığı sorunları çözmek için ekip toplandı. Özel bir nal kullanıldı. Rich Strike, iki birincilik elde etti. Kentucky Derby Yarışları için başvuru yapıldı. Ancak puanı 21. Sırada yer almasına neden olunca Eric R. Reed ile Sonny Leon gözyaşlarını tutamadı. Ancak Kentucky Derby'de yarışacak atlardan birinde sorun çıktı. Yarış atlarının olduğu tahtanın kapanmasına 30 saniye kala şans Rich Strike'a güldü. Ancak 20 at içinde en az şampiyonluk iddiası bulunan at da Rich Strike'tı.
UÇARAK FİNİŞE
1'e 80 veriyordu. Eğer kazanırsa, 1913 yılındaki 1'e 90 veren atın şampiyonluğundan sonra bir ilk olacaktı. Pazar günü Kentucky'de Churchill Downs'ta düzenlenen Kentucky Derby'nin 148. Koşusunun startı verildiğinde, Rich Strike en gerideydi. Ancak o kadar büyük bir yüreğe sahip olan Rich Strike ile jokey Sonny Leon, imkansızı başardı. Finişi birinci geçen Rich Strike, tarih yazdı. Sahibine 1 milyon 860 bin dolar kazandıran Rich Strike, ülkenin en iyi atı olarak manşetlere çıktı.