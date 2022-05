2016'da ahırları yanan Eric Reed son kalan parasıyıla aldığı Rich Strike ile Kentucky yarışında zafere koştu

800 KM'DEN GELDİ

Parasını ödedi ve jokey arkadaşı Jokey Sonny Leon'u aradı. Eric R. Reed, "Rich Strike adında bir at aldım. Belki bugün için rüya ama içimde bir his var ve Kentucky bizim olacak" dedi. Büyük heyecan yaşayan Jokey Sonny Leon, hemen atı görmek için 800 kilometre yol yaptı. Sonny Leon ile Rich Strike, arika bir ikili oldu. Bazı yarışlarda atın yaşadığı sorunları çözmek için ekip toplandı. Özel bir nal kullanıldı. Rich Strike, iki birincilik elde etti. Kentucky Derby Yarışları için başvuru yapıldı. Ancak puanı 21. Sırada yer almasına neden olunca Eric R. Reed ile Sonny Leon gözyaşlarını tutamadı. Ancak Kentucky Derby'de yarışacak atlardan birinde sorun çıktı. Yarış atlarının olduğu tahtanın kapanmasına 30 saniye kala şans Rich Strike'a güldü. Ancak 20 at içinde en az şampiyonluk iddiası bulunan at da Rich Strike'tı.