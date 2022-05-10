16 yaşındaki oğlunun boynunu keserek öldürmeye çalışan baba tutuklu olduğu cezaevinde intihar edince dava düştü

Akmısır'ın tarif ettiği yerde A.O.A.'yı yaralı halde bulan ekipler, onu ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yusuf Akmısır tutuklanırken, A.O.A. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.