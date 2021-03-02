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    • 02.03.2021 13:52
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    • 02.03.2021 14:07
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    SON DAKİKA: İfadesi ortaya çıktı! Oğlunun boynunu kesti ' yoluna kurban ettim' dedi

    Son dakika haberi: Çayçuma'da 16 yaşındaki oğlu A.O.A.'nın boynunun keserek ağır yaralayan ve " yoluna kurbam ettim" diyen sağlık memuru 42 yaşındaki Yusuf A.'nın teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Yusuf A. "Kendi adıma Rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu Rabbim bilir." dedi.

    DHA
    Oğlunun boynunu kesmişti! Skandal ifade ortaya çıktı

    Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı.

    Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu.

    Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.

    "PİŞMAN DEĞİLİM"
    Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım.

        Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.

        GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor.

        Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., ""Oğlumu buraya Rabbime kurban etmeye getirdim. Bildiğim bu. Burayı öylesine seçtim. Olayı sabah planladım. Rabbim böyle uygun gördü bildiğim sadece bu.

            "RABBİM BÖYLE İSTEDİ"
            Bıçağı kasaptan bugün aldım. Kendime koç oğlumu Rabbime kurban ettim. Uyuşturucu madde falan kullanmıyorum. Rabbim böyle istedi. Ben bir şey bilmiyorum. En doğrusunu Rabbim bilir. Ben öldürdüm diye karakola geldim. Ben öldü biliyorum. O yüzden karakola geldim"             diye konuştu.
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