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    • Haberler
    • 10.05.2022 15:02
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    • 10.05.2022 15:02
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    İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır? İngiltere vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? İngiltere vatandaşlık ücreti ne kadar?

    İngiltere’den vatandaşlık alınabilmesi için yapılacak olan vatandaşlık başvuruları, kişilerin almak istedikleri vatandaşlık türüne göre Türkiye veya İngiltere’de yer alan ilgili kurumlar üzerinden gerçekleşebilir. Peki, İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır? İngiltere vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? İngiltere vatandaşlık ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır?

    İngiltere Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları

    İngiltere vatandaşlığına sahip olabilmek için günümüzde kişilere iki farklı seçenek sunulur:

    Doğum yolu ile İngiltere Vatandaşlığı

    Sonradan kazanılan haklar ile İngiltere vatandaşlığı

    Sonradan alınacak olan İngiltere vatandaşlıkları, yalnızca evlilik ve çalışma yolu ile alınabilir. İngiliz biri ile evlenmenin yanında, ülkeye çalışmak amacı ile gelinmesi ve gelindikten sonra da hükümet tarafından belirlenmiş olan süre kadar ülkede ikamet edilmesi ile beraber kolaylıkla vatandaşlık alınabilir.

    İngiltere Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

    İngiltere'den vatandaşlık alınabilmesi için yapılacak olan vatandaşlık başvuruları, kişilerin almak istedikleri vatandaşlık türüne göre Türkiye veya İngiltere'de yer alan ilgili kurumlar üzerinden gerçekleşebilir. Kan bağı olan ve doğum yolu ile vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler, talepleri doğrultusunda Türkiye'de yer alan İngiltere Konsolosluğu üzerinden vatandaşlık başvurularını yaparak gerekli olan evraklarını teslim edebilirler. Ancak vatandaşlık hakkını daha sonradan elde edilen yöntemlerden biri ile alacak olan kişiler, öncelikle ülkeye giriş yapmalı ve ülkede belirli bir süre geçirdikten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalılardır. Bu nedenle de evlilik ya da çalışma yolu ile elde edilmek istenen vatandaşlıkların başvuruları mutlaka İngiltere'den yapılır.

        İngiltere Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

        İngiltere vatandaşlığına başvurabilmek için gerekli görülmüş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

        18 yaşı doldurmuş olmak

        En az 5 yıl boyunca İngiltere'de ikamet etmiş olmak (Bu 5 yıl içinde en fazla 450 gün boyunca ülke sınırları dışında bulunma hakkı kişilere verilmiştir.)

        Oturma hakkının elde edilmesinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması (İngiltere vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu süre zarfı boyunca en fazla 90 gün süre ile ülke dışında zaman geçirmiş olmak durumundadırlar.)

        Türkiye'den alınacak olan adli sicil kaydının temiz olması

        İngiltere'de oturma izni alana kadar herhangi bir olayın içine karışmamak

        Ülkenin 3 resmi dili olan İskoçça, Gallerce ve İngilizce'den en az birini çok iyi seviyede bilerek konuşabilmek (Vatandaşlık almadan önce kişilerin dil yeterliliklerinin olduğunu da devlete kanıtlamaları gereklidir.)

        İngiltere Vatandaşı Olmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

        İngiltere vatandaşlığını alabilmek için İngiltere hükümeti tarafından talep edilen belgeler, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

        İngilizce dil yeterliliğini gösteren dil yeterlilik belgesi

        Geçerliliği en az 1 yıl olan pasaport

        Vatandaşlık talep dilekçesi

        İngiltere vatandaşlık başvuru formu

        Banka hesap dökümleri

        İngiltere'de bulunmak için alınan çalışma ya da turist vizesi

        adli sicil kaydı

        Doğum belgesi ve nüfus kayıt örneği

        Resmi medeni hali gösteren belgeler

        Adli sicil kaydı

        Sağlık Bakanlığından alınmış olan sağlık raporu

        Üzerine kayıtlı taşınmazlar ve araçlara ait belgeler

        İngiltere'de bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında bilgiler (Kişiler eğer İngiltere'ye yalnız başlarına gitmeyecekler ve İngiltere'de sonradan maddi açıdan kendilerine hala bağlı olan kişilerin de bilgilerinin öğrenilebilmesi için devlet tarafından bazı belgeler talep edilir.)

        İngiltere Vatandaşlık Ücreti Ne Kadardır?

        İngiltere vatandaşlığını para ile elde etmek isteyen kişilerin ödemeleri gereken tutar, en az 450.000 dolardır. Yatırım yolu ile İngiltere vatandaşlığı alınabilmesi, günümüzde doğrudan kabul edilen vatandaşlık türlerinden biri değildir. Ancak İngiltere'ye çalışmak, eğitim almak ya da gezmek amacı ile giden ve orada kalan kişiler, 450.000 dolar ile 1.00.000 dolar arasında yatırım yapmalarından sonra vatandaşlık elde etme hakkına sahip olurlar. Özellikle belirli bir süreliğine çalışma vizesi almış olan kişiler, bu türde vatandaşlık alabilirler.
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        Haberler Haberler İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır? İngiltere vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? İngiltere vatandaşlık ücreti ne kadar?
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