İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır? İngiltere vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? İngiltere vatandaşlık ücreti ne kadar?

İngiltere Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Başvurusu, Şartları
İngiltere vatandaşlığına sahip olabilmek için günümüzde kişilere iki farklı seçenek sunulur:
Doğum yolu ile İngiltere Vatandaşlığı
Sonradan kazanılan haklar ile İngiltere vatandaşlığı
Sonradan alınacak olan İngiltere vatandaşlıkları, yalnızca evlilik ve çalışma yolu ile alınabilir. İngiliz biri ile evlenmenin yanında, ülkeye çalışmak amacı ile gelinmesi ve gelindikten sonra da hükümet tarafından belirlenmiş olan süre kadar ülkede ikamet edilmesi ile beraber kolaylıkla vatandaşlık alınabilir.
İngiltere Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İngiltere'den vatandaşlık alınabilmesi için yapılacak olan vatandaşlık başvuruları, kişilerin almak istedikleri vatandaşlık türüne göre Türkiye veya İngiltere'de yer alan ilgili kurumlar üzerinden gerçekleşebilir. Kan bağı olan ve doğum yolu ile vatandaşlık hakkına sahip olan kişiler, talepleri doğrultusunda Türkiye'de yer alan İngiltere Konsolosluğu üzerinden vatandaşlık başvurularını yaparak gerekli olan evraklarını teslim edebilirler. Ancak vatandaşlık hakkını daha sonradan elde edilen yöntemlerden biri ile alacak olan kişiler, öncelikle ülkeye giriş yapmalı ve ülkede belirli bir süre geçirdikten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalılardır. Bu nedenle de evlilik ya da çalışma yolu ile elde edilmek istenen vatandaşlıkların başvuruları mutlaka İngiltere'den yapılır.