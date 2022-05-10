İngiltere vatandaşlığı nasıl alınır? İngiltere vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır? İngiltere vatandaşlık ücreti ne kadar?

İngiltere Vatandaşlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

İngiltere vatandaşlığına başvurabilmek için gerekli görülmüş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

18 yaşı doldurmuş olmak

En az 5 yıl boyunca İngiltere'de ikamet etmiş olmak (Bu 5 yıl içinde en fazla 450 gün boyunca ülke sınırları dışında bulunma hakkı kişilere verilmiştir.)

Oturma hakkının elde edilmesinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olması (İngiltere vatandaşlığı almak isteyen kişiler, bu süre zarfı boyunca en fazla 90 gün süre ile ülke dışında zaman geçirmiş olmak durumundadırlar.)

Türkiye'den alınacak olan adli sicil kaydının temiz olması

İngiltere'de oturma izni alana kadar herhangi bir olayın içine karışmamak

Ülkenin 3 resmi dili olan İskoçça, Gallerce ve İngilizce'den en az birini çok iyi seviyede bilerek konuşabilmek (Vatandaşlık almadan önce kişilerin dil yeterliliklerinin olduğunu da devlete kanıtlamaları gereklidir.)