Kayseri’deki ‘otomobile top atma’ cinayetine 29 yıl ceza!

'KÜREKLE VURUNCA TÜFEK SESİ SANDIM'

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Faruk Kahraman ile şikayetçiler hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden ve aracına bilerek top atıldığını iddia eden sanık Kahraman, "Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. 'Bir daha çekerseniz, topunuzu keserim' dedim. Daha sonra Evren Karaca, 'Ben de seni keserim' dedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Namaz kılmaya giderken, kardeşiyle evimizi bastılar. Evren Karaca, kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak, ateş ettim" dedi.