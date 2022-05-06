İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! Yaşlı adamı az kalsın parçalıyorlardı

Küçükçekmece'de, sokak köpekleri yaşlı adama saldırdı. Yaralanan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Mahalle sakinleri başıboş köpekler için önlem alınmasını istedi.
Olay, 4 Mayıs Çarşamba günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde geçen 50 yaşlarındaki adam sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında köpeklerin ayağından ısırdığı adam, kaçmaya çalışırken düşüp kafasını yere vurdu.
Adamın yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek, şemsiye başını güneşten koruyarak önlem aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı adamı Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi olmayan adam tedavinin ardından taburcu edildi.