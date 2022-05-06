Bursa'da ölümlü kazada kamyon şoföründen akılalmaz ifade: Önümde araç vardı otobüsü görmedim

Her iki sürücünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada, Emirhan Şen'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde ailesi tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Şen, Ümraniye Cemil Meriç Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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