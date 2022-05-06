SON DAKİKA: Çocuklarının gözü önünde katledildi! Acı veren sözler: Bana göre bu bir zevk ölümü

Kan donduran olay 2 Mayıs'ta Aksaray'da meydana geldi... Bilal Gıvanç, bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.
İddiaya göre Gıvanç, çocuklarını alıp, babası Z.G.'nin evine götürdü. Burada 1 yıl önce evlendiği yeni eşi istemeyince, çocuklarını geri götürdü. Bir süre sonra Gıvanç, yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, "Bu çocuk oyuncağı mı?" tepkisi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı.
Göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Koyun, kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Koyun'un cenazesi, ilçe mezarlığına defnedildi. Olaydan sonra kaçıp bir süre sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Bilal Gıvanç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Gıvanç'ın ilk ifadesinde, ''Çocuklar yüzünden tartışma çıktı. O yüzden bıçakladım. Pişmanım'' dediği belirtildi.