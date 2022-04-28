Antalya'da sokak köpekleri yine saldırdı! Bebekli aile ve vatandaşlar kabusu yaşadı...
Son dönemde artan sokak köpeği saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'da sokakta yürürken 10'dan fazla köpeğin kovalaması sonucu caddeye fırlayan Özgür E., orta refüjde yine sokak köpeklerinin saldırması sonucu bacağından yaralandı. Özgür E.'nin yanı sıra aynı bölgede çocuklarıyla birlikte yürüyüş yapan aile ve başka bir vatandaş da aynı köpeklerin saldırısına uğradığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Antalya'da sokakta yürürken 10'dan fazla köpeğin kovalaması sonucu caddeye fırlayan Özgür E. (46), orta refüjde yine köpeklerin saldırması sonucu bacağından yaralandı.
Bacağından yaralanan Özgür E., köpeklerin saldırması sonucu kendisi gibi yola fırlayan ve kamyonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren Mahra'nın ailesine baş sağlığı dileyerek, "O an Mahra'nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz" dedi.
Evine gitmekte olan Özgür E. (46), yolda yürüdüğü sırada 10'u geçkin köpek bir anda etrafına toplandı. Köpeklerin kendisini kovalaması sonucu Özgür E., caddeye fırlayıp orta refüje geçti. Burada köpeklerden bazıları Özgür E'nin sağ bacağının baldır kısmından ısırıp yaraladı. Köpekler bir süre sonra etrafa dağılırken, yaralanan vatandaş, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özgür E.'nin yaralandığı bölgeye 3 dikiş atıldı.