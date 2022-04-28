Antalya’da sokak köpekleri yine saldırdı! Bebekli aile ve vatandaşlar kabusu yaşadı...

Bacağından yaralanan Özgür E., köpeklerin saldırması sonucu kendisi gibi yola fırlayan ve kamyonun altında kalması sonucu hastanede yaşamını yitiren Mahra'nın ailesine baş sağlığı dileyerek, "O an Mahra'nın duyguları nasıldı bilemiyorum. Çocuk psikolojisi daha da zor. O anlık panikle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Köpeklerin ne yapacağını kestiremiyorsunuz" dedi.

