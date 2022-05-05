Bursa'da tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var: "Arkadaşım ağır yaralı, bir kişinin kolunun koptuğunu gördüm"
Bursa'da tırın otobüse arkadan çarpması sonucu otobüste bulunan yolculardan 1'i hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazayı yaşayan yolcular ise dehşete düşüren o anları anlattı. Kazada arkadaşının ağır yaralandığını söyleyen bir yolcu, "Arkamı dönüp baktığımda otobüsün yıkılarak bize doğru geldiğini gördüm ve hemen eşime sarıldım. Yanımda oturan arkadaşım ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin de kolunun koptuğunu gördüm" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Bursa'da meydana gelen feci kazadan görüntüler...
05.05.2022 18:29 - Son Güncelleme: 05.05.2022 18:32
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiğini, 6'sının yaralandığını belirtti.
İNSANLAR PANİK HALİNDEYDİ
Kucağında kedisi ile yolculuk eden bir kadın yolcu, "Otobüs durdu. Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki yada üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya gitti ve o sırada meydana geldi.