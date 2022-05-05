Bursa'da tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var: "Arkadaşım ağır yaralı, bir kişinin kolunun koptuğunu gördüm"

İNSANLAR PANİK HALİNDEYDİ

Kucağında kedisi ile yolculuk eden bir kadın yolcu, "Otobüs durdu. Ben orta koltuğun yanındaydım. Muavini ara kapının oraya gittiğini gördüm. Ondan sonra çarpışma oldu. Vefat eden kişi iki yada üç koltuk arkamdaydı. Bir anda otobüsü kenara çektiler muavin de orta kapıya gitti ve o sırada meydana geldi.