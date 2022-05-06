Kargo teslimat kodunu paylaştı! 100 bin liralık bilgisayarı çalındı

Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.