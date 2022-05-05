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    Kan donduran vahşet! Erkek çocuğu olmadığı için 3 kızını katletti

    Erkek çocuğu olmadığı için bunalıma giren Emre Göktaş, kızları Yaren, Hiranur ve Elif’i katletti. Sibel Göktaş, erkek çocuğu olmadığı için kendisine kuma teklif eden ve üç kızını öldüren Emre Göktaş’tan boşandı.

    Özgür Özdemir
    Erkeklik bu mu!

    Trabzon'nda 7 ay önce çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş'ın (37) hakkındaki ceza davası başlamadan, eşi Sibel Göktaş tek celsede boşandı.



    NAFAKA İSTEMEDİ
    Nafaka talep etmeyen kadının boşanma dilekçesinde, tutuklu Göktaş'ın kendisine kuma girişiminde bulunup, "Sen erkek doğuramayacaksın. Ya da sakat kalacaksın. Genç bir kadınla evleneyim. Sana da ev işlerine de yardım eder; kardeş kardeş geçinirsiniz" dediği ortaya çıktı. Yeni bir eş bulmak isteyen Göktaş'ın 2 kez saç ektirip, burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalarla çocukları ve aile giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi.

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