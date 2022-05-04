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    • Yaşam
    • 04.05.2022 23:34
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    • 04.05.2022 23:34
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    İstanbul Beyoğlu'nda düzensiz göçmenlere yönelik operasyon!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde emniyet güçleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 120 kişi hakkında işlem yapıldı.

    AA
    Düzensiz göçmenlere yönelik operasyon!

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, yurda kaçak yollarla giren ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

    Alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Caddesi ve çevresinde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen uygulamada vize ihlali, illegal giriş ile kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi.

    Kontrollerde çok sayıda yabancı uyruklu kişinin sorgulamasını yapan ekipler, yurda giriş yapan ve yasal kalış hakkı bulunmayan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

    Düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam İstanbul Beyoğlu'nda düzensiz göçmenlere yönelik operasyon!
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