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Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Bolu Dağında, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden görüntüler...

04.05.2022 23:37 - Son Güncelleme: 04.05.2022 23:39
Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Bolu Dağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM yolu Bolu Dağı geçişi 2'nci viyadük üzerinde meydana geldi.

Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun yaşandığı İstanbul istikametinde sol şeritte 6 otomobil çarpıştı.

Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

5 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı.

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