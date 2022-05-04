Bolu Dağında zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi
Bolu Dağında, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı. İşte olay yerinden görüntüler...
04.05.2022 23:37 - Son Güncelleme: 04.05.2022 23:39
5 YARALI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Araç kuyruğu, otoyolun Abant kavşağı mevkisine kadar uzandı.