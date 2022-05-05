7 bin ahşap parçasını kullanarak Sultanahmet Camisi'nin birebir maketini yaptı

Altınordu'da ayna tasarımcısı Serkan Alper, geçen yıl tarihi yapıları incelemek için İstanbul'a gitti. Burada Osmanlı padişahı 1'inci Ahmed'in mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırdığı ve 1617 yılında ibadete açılan Sultanahmet Camisi'nin mimarisinden etkilenen Alper, tarihi yapının maketini yapmaya karar verdi.
Çalıştığı ustalarla da fikrini paylaşan Alper, ilk olarak maketin projesini tamamladı. Proje doğrultusunda farklı geometrik biçimlere sahip 7 bin küçük ahşap parça hazırlandı.
Daha sonra bu parçalar birleştirildi ve 2 metre 10 santim uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde ayna tabanlı zemine yerleştirildi. Böylece Sultanahmet Camisi'nin maketi, 3 ay süren çalışma ile tamamlandı.