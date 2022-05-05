7 bin ahşap parçasını kullanarak Sultanahmet Camisi'nin birebir maketini yaptı

7 bin parçayı bir araya topluyorsunuz ve bire bir görseli aynı bir cami yapıyorsunuz. Sultanahmet Camisi gibi büyük bir camiyi gezmek; belki 1-2 günü alır fakat bu maketle insanlar, 1 dakika içinde caminin yapılışını, mimarisini, kubbelerini, her şeyini görebilir" diye konuştu.