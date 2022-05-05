Bayrampaşa'da inşaatta kavga sonrası pompalı tüfekli dehşet

Bayrampaşa'da karşılıklı bulunan inşaatlarda çalışan 2 işçi tartışma sonrası kavga etti. Taraflardan Serhan Yurtalan otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kavga ettiği kişinin çalıştığı inşaata doğru ateş etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken saldırgan, Bayrampaşa Asayiş Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.