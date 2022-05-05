Yanan ormanlar yeniden yeşerdi

Orman Genel Müdürlüğü paylaştığı fotoğraflar ile Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kütahya Yenice'de, İzmir Seferhisar ve Foça'da, Denizli Çamköy'de, Çanakkale İntepe'de, Balıkesir Ayvalık'ta ve Antalya Olimpos ile Taşağıl'da doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla nasıl yeşillendiğini gözler önüne serdi.