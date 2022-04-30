Kadir gecesi içkilerle alem yapıp İslamla dalga geçen Pegasus Hava Yolu çalışanlarına şirket inceleme başlattı

Havayolu şirketi çalışanları, sınırı aştı! Ramazan ayında yaptıkları saygısızlık, tepki topladı. Tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Kadir Gecesi'nde yaşandı. Bir grup genç, içkili masada kadehlerini tokuştururken çektikleri fotoğrafı paylaştı. Üstüne de 'Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin' yazdı. Dini değerlere yapılan bu saygısızlığı yapanların, Pegasus Hava Yolları çalışanı olduğu ortaya çıktı! Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Pegasus, açıklama yaptı. Çalışanlarla ilgili gerekçeli kararın etikahlak kurulu tarafından verileceğini açıkladı. "Bu ifadelerin şirketimizin duruşu ile bağı yoktur. İlgili paylaşımda yer alan rencide edici ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Skandal olayla ilgili bir kişinin işine son verildiği iddiası ortaya atıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.