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    Kadir gecesi içkilerle alem yapıp İslamla dalga geçen Pegasus Hava Yolu çalışanlarına şirket inceleme başlattı

    Pegasus Hava Yolu çalışanları, içki masasında alem yaptı. Kadeh tokuşturdukları kareyi ‘Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin’ notuyla paylaştı. Bu saygısızlığa tepki yağdı. Şirket, haklarında inceleme başlattı.

    Uçmuş bunlar

    Havayolu şirketi çalışanları, sınırı aştı! Ramazan ayında yaptıkları saygısızlık, tepki topladı. Tüm Türkiye'yi şaşkına çeviren olay Kadir Gecesi'nde yaşandı. Bir grup genç, içkili masada kadehlerini tokuştururken çektikleri fotoğrafı paylaştı. Üstüne de 'Kadir Gecesi özel. Rabbim kabul etsin' yazdı. Dini değerlere yapılan bu saygısızlığı yapanların, Pegasus Hava Yolları çalışanı olduğu ortaya çıktı! Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Pegasus, açıklama yaptı. Çalışanlarla ilgili gerekçeli kararın etikahlak kurulu tarafından verileceğini açıkladı. "Bu ifadelerin şirketimizin duruşu ile bağı yoktur. İlgili paylaşımda yer alan rencide edici ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Skandal olayla ilgili bir kişinin işine son verildiği iddiası ortaya atıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.



    TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI
    Kimse kimsenin benimsediği değerlerle dalga geçme hakkına sahip değil.
    Kaç yaşına gelmiş insanların bu terbiyesizliği yapması gerçekten ayıp!
    Bir dinin özel gecesiyle böyle dalga geçilebilir mi?
    Resmen İslamofobi!
    Kimse içme demiyor. Ama bu terbiyesizliği yapmak zorunda mıydınız?
    Yazıklar olsun size...
    Kadir Gecesi'nin içki masasında mizah yapılamaz.

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    Haberler Yaşam Kadir gecesi içkilerle alem yapıp İslamla dalga geçen Pegasus Hava Yolu çalışanlarına şirket inceleme başlattı
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