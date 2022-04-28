Pegasus alkol masasında İslam'a ve Kadir Gecesine hakarete sessiz kaldı! Sosyal medyada boykot çağrısı

TCK MADDE 216'YA GÖRE SUÇ UNSURU

Pegasus çalışanlarının dini değerlere hakareti TCK Madde 216 kapsamında da suç unsuru oluşturuyor. TCK'nın 216. maddesinde, "Halkın bir kesiminin benimsediği "dini değerleri" alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alıyor.