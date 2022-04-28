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    • Güncel
    • 28.04.2022 14:20
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    • 28.04.2022 14:20
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    Pegasus alkol masasında İslam'a ve Kadir Gecesine hakarete sessiz kaldı! Sosyal medyada boykot çağrısı

    Alkol masasında Kadir Gecesi ile dalga geçerek İslam'a hakaret eden Pegasus çalışanlarıyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama gelmedi. Paylaşım sosyal medyada yayılınca çalışanlar hesaplarını kapatırken, vatandaşlar Pegasus'a boykot başlattı.

    Pegasus alkol masasında İslam’a hakarete sessiz

    Türkiye genelinde tüm Müslümanlar Kadir gecesini camilerde ibadet ile geçirirken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf infiale neden oldu.

    Pegasus çalışanları alkol masasında çekilen fotoğraflarını "Kadir gecesi özel" notuyla paylaştı. Kadir gecesiyle dalga geçen Pegasus çalışanlarına büyük tepki var.

    PEGASUS'A BOYKOT BAŞLADI
    Sosyal medyada organize olan bazı kullanıcılar, Pegasus'u boykot etme kararı aldı.

    SAATLERDİR AÇIKLAMA YOK
    Pegasus yönetimi ise tepkilere karşı sessiz. Şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Fotoğraf karesinde yer alan Pegasus çalışanları sosyal medya hesaplarını kapattı.

    Şirketin konuyla ilgili sessiz kalması, bazı sosyal medya kullanıcılarına "Demek Pegasus bu görüntüyü onaylıyor." yorumunu yaptırdı.

        ÇALIŞANLARA YAPTIRIM TALEBİ
        Vatandaşlar sosyal medya paylaşımıyla "dini değerlerle" dalga geçen ve kısa sürede sosyal medya gündeminin birinci sırasına oturan Pegasus çalışanlarına yaptırım uygulanmasını istedi. Şirketin sessiz kalmasına da tepki büyük...

        TCK MADDE 216'YA GÖRE SUÇ UNSURU
        Pegasus çalışanlarının dini değerlere hakareti TCK Madde 216 kapsamında da suç unsuru oluşturuyor. TCK'nın 216. maddesinde, "Halkın bir kesiminin benimsediği "dini değerleri" alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." ifadeleri yer alıyor.
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        Haberler Güncel Pegasus alkol masasında İslam'a ve Kadir Gecesine hakarete sessiz kaldı! Sosyal medyada boykot çağrısı
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