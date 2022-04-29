Osmaniye'de aile faciası! Tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçi Ömer Sevimli (51), evde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli'yi (20) tabancayla vurdu.
Ayşe Sevimli olay yerinde oğlu Mehmet ise kaldırıldığı hastanede öldü. Eşini ve oğlunu öldürdükten kaçan katil zanlısı Ömer Sevimli ise kayıplara karıştı.
Olay, 20.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi'ndeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Ömer Sevimli evde yemek yiyecekleri sırada eşi Ayşe Sevimli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.