Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.04.2022 00:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2022 00:46
    ABONE OL

    Osmaniye'de aile faciası! Tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir aile içindeki tartışmadan kan aktı. 51 yaşındaki Ömer Sevimli, kavga ettiği eşi ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından kayıplara karışan adamı arama çalışmaları sürüyor.

    DHA
    Osmaniye’de aile faciası!

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçi Ömer Sevimli (51), evde tartıştığı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli'yi (20) tabancayla vurdu.

    Ayşe Sevimli olay yerinde oğlu Mehmet ise kaldırıldığı hastanede öldü. Eşini ve oğlunu öldürdükten kaçan katil zanlısı Ömer Sevimli ise kayıplara karıştı.

    Olay, 20.00 sıralarında Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesi'ndeki Sevimli ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Ömer Sevimli evde yemek yiyecekleri sırada eşi Ayşe Sevimli ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Sevimli'nin oğlu Mehmet de tartışmaya katıldı. Bu sırada öfkelenen baba tabancısıyla eşi ve oğlunun üzerine ateş açtı. Ayşe ve oğlu Mehmet Sevimli, kanlar içinde yere yığılırken Ömer Sevimli olay yerinden kaçtı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ayşe Sevimli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı oğlu Mehmet ise ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Oğul Mehmet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
            Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
            Haberler Yaşam Osmaniye'de aile faciası! Tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla öldürdü
                SON DAKİKA