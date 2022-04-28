



Bakanlık avukatı, bebeğin hastanede tedavisine devam edildiğini ve sanık hakkında şikayetlerinin sürdüğünü kaydetti. Savcı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali bulunduğundan sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak bebeğin sağlık durumunun sorulmasına karar veren mahkeme, bebeğin şimdiye kadar görmüş olduğu tedaviye ilişkin tüm tıbbi evrakların istenmesine de hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ebru S.'nin 29 Mart 2022 tarihinde kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan ve 'Nisa Mihriban' olarak bilinen 3 aylık bebeğini Pendik'te bir binanın yanındaki araziye bıraktığı anlatılıyor.



İddianamede sanık Ebru S.'nin bebeği bırakmadan önce karnını doyurup uyuttuktan sonra bebeği battaniyeye sardığı ve puset içine koyduğu ifade ediliyor. İddianamede sanık Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.