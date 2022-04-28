Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur bebek Ebrar Nil S.'nin avukatı yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.
Sanık Ebru S. önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Benim suç kastım yoktur, bilerek isteyerek mağduru bırakmadım. Medyada tarla diye geçmiş ama ben bir evin önüne bebeği bıraktım. Zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle oradan ayrıldım. Bir gün sonra bıraktığım yere gidip baktım" dedi.
"BİR GÜN YAŞAR MI BEBEK ORADA"
Hakim sanığa "Bir gün yaşar mı bebek orada" şeklinde soru sorunca sanık "Almamış olabileceklerini düşündüm, baktığımda orada yoktu. Öğle vakitlerinde sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bebeği bıraktım" şeklinde cevap verdi.