Türkiye Nisa bebeği, İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona süt annelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti. Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıtmıştı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu. Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz yavru makineye bağlı yaşatılıyor. Annesinin terk ettiği 3 aylık Nisa bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT EDİLMEMİŞTİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilen Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz." açıklamasını yaptı.
BÜŞRA DURMAZ KİMDİR?
Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, ihbar üzerine Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına gitti. Olay yerinde 3 aylık bir kız bebek bulan Durmaz bebeği ambulansa alarak emziremeye başladı. Bebeğin süt annesi olan hemşire ertesi gün de hastaneye giderek bebeği kontrol etti ve kendi 14 aylık olan bebeğinin elbiselerinden giydirdi.
Durmaz, terk edilmiş bebeğe de bir isim arayışına geçti ve Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte olayın detayları ve Büşra Durmaz'ın açıklamaları...